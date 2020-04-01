درنة.. وصول تجهيزات مركز إيواء مصابي كورونا

تابعت وزارة الصحة بالحكومة الليبية وصول كامل التجهيزات لمدينة درنة الخاصة باعتماد مركز العزل السريري الطبي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في حال دخوله للمنطقة .

واختيرت منطقة الفتائح لتكون مقرا لمركز العزل والإيواء لحالات وباء كورونا وعلاجها في حالة وصولها للمدينة وضواحيها، ويجرى العمل بعد وصول التجهيزات الفنية والطبية اللازمة على العمل سريعا في مركز العظل الطبي تمهيدا لافتتاحه.

وأوضح مدير عام مستشفي الوحدة درنة “إبراهيم عزوز” أن مركز العزل الطبي تم تجهيزه من قبل وزارة الصحة بالحكومة الليبية بسعة سريرية تقدر بـ 30 سريرا، منها 10 أسرة عناية فائقة، وفق الخطط الوقائية والإجراءات المشددة التي وضعتها الوزارة لمواجهة تهديد فيروس كورونا بالبلاد .

وأضاف “عزوز” أن الافتتاح سيكون خلال الأيام المقبلة بناء على تعليمات وزير الصحة لرفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المرافق الصحية بالمدينة لمواجهة أي حالات مصابة بفيروس كورونا، ‪مثمنا مجهودات الوزارة التي اتخذت العديد من الخطوات الرئيسة للوقاية من تفشي الفيروس والسيطرة عليه.

فيما لم توضح إدارة الإعلام بوزارة الصحة بالحكومة الليبية فيما إذا كان هذا المركز على مستوى المدينة أو عموم المناطق المجاورة، فثلاثون سريرا لا تمثل شيئا في حال تفشي أي وباء فما بالك فيروس كورونا سريع الانتشار.

وتواجه العديد من مناطق البلاد عراقيل في تشييد المراكز الإيوائية وتوزيعها على الجهات المحتملة فيما تسعى عدد من الجهات الأهلية للمساهمة في تعزيز حماية المدن ضد جائحة كورونا، وفي مدينة درنة شرع فريَقُ الطوارئ التابع لفرع الهلال الأحمر بحملةٍ لتعقيمِ المؤسساتِ الخدمية والأجهزة الشرطية إضافةً إلى المراكزِ الصحيَّةِ والمرافقِ العامَّة بالمدينة لمجابهةِ وباءِ كورونا والحدِّ من انتشارِهِ والعملِ بتطبيقِ مبدأِ الوقايَة خيرٌ من العلاج.

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