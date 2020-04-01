مصارف المنطقة الشرقية تنشئ صندوقا لمواجهة «كورونا»

وافقت المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية اليوم الأربعاء على إنشاء صندوق لمجابهة فيروس «كورونا» باسم صندوق المسؤولية الاجتماعية.

وجاء الإعلان خلال اجتماع الذي عقده مدير جناح الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي ببنغازي الدكتور ادريس الاحيمر بمديري المصارف التجارية، وفق الصفحة الرسمية للمصرف المركزي بنغازي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى وضع مجلس أمناء للصندوق من كافة المصارف لمعرفة آلية الصرف وأوجه الإنفاق والتنسيق مع جهات ذات العلاقة من أجل دعمهم في مجابهة منع انتشار الوباء وترسيخ الامكانيات لهم.

اقرأ أيضا: «المركزي» في بنغازي يدعو الكبير إلى تنفيذ طلبات السراج

كما ناقش الاجتماع التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، بخصوص عمل المصارف في الأيام المقبلة والإجراءات الإحترازية لمنع عمليات الازدحام داخل المصارف.

ويوم الأربعاء الماضي، قرر «المركزي» ببنغازي تسييل مبلغ 300 مليون دينار للحكومةالموقتة، وذلك لمواجهة الاحتياجات الطارئة التي تحتاجها الدولة عامةً وقطاع الصحة خاصةً لمواجهة هذه الازمة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا