مناقشة تنفيذ مشروع مصفاة لتكرير النفط في أوباري

أقام المجلس البلدي أوباري ورشة ناقش خلالها آلية تقديم استبيان للمواطنين بشأن تنفيذ مصفاة الجنوب لتكرير النفط.

وحضر الورشة أساتذة وباحثون من جامعة سبها مكلفون من شركة زلاف للخدمات النفطية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية أوباري وعدد من المختصين، حيث تمت مناقشة أهمية إنشاء مشروع مصفاة الجنوب وما يمثله من نقلة نوعية في توفير جميع المشتقات النفطية لسكان الجنوب وكيفية تفادي خطر العوادم الناتجة عن المشروع.

يشار إلى أن الاستبيان سيتم توزيعه على سكان المنطقة لأخذ آرائهم حول إنشاء مشروع المصفاة من عدمه.

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