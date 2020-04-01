اخبار ليبيا الان

بالعربية والتارقية إذاعات الجنوب تجابه كورونا

تم النشر منذُ 6 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خصصت إذاعتا غات والبركات مساحات برامجية تستضيف مجموعة من المختصين والأطباء بهدف تثقيف المواطنين وحثهم على البقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس بهدف توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا والوقاية منه

وقد وضعت الإذاعتان الوقاية من فيروس كورونا ضمن أولوياتهما في خارطة برامجهما اليومية، إذ تم تخصيص مساحة باللغتين العربية والتارقية يقدمها الهلال الأحمر لتوعية المواطنين باستضافة مجموعة من المختصين في الجانب الصحي مهمتهم توضيح كل ما يتعلق بهذا الفيروس وكيفية الوقاية منه

وعلى الرغم من الإمكانات المتواضعة فإن أثير الإذاعتين لم يغفل عن تقديم البرامج الهادفة والبرامج الترفيهية التي من شأنها أن تجذب المستمعين وتوصل لهم المعلومة بكل يسر وسهولة

حظيت المواد المقدمة في كلتا الإذاعتين بتفاعل كبير من قبل الجمهور وهو ما يسعى إليه العاملون فيهما حتى تصل المعلومة واضحة ويتم التجاوب معها من قبل السكان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك