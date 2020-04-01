بالعربية والتارقية إذاعات الجنوب تجابه كورونا

خصصت إذاعتا غات والبركات مساحات برامجية تستضيف مجموعة من المختصين والأطباء بهدف تثقيف المواطنين وحثهم على البقاء في المنازل للحد من انتشار الفيروس بهدف توعية المواطنين بخطورة فيروس كورونا والوقاية منه

وقد وضعت الإذاعتان الوقاية من فيروس كورونا ضمن أولوياتهما في خارطة برامجهما اليومية، إذ تم تخصيص مساحة باللغتين العربية والتارقية يقدمها الهلال الأحمر لتوعية المواطنين باستضافة مجموعة من المختصين في الجانب الصحي مهمتهم توضيح كل ما يتعلق بهذا الفيروس وكيفية الوقاية منه

وعلى الرغم من الإمكانات المتواضعة فإن أثير الإذاعتين لم يغفل عن تقديم البرامج الهادفة والبرامج الترفيهية التي من شأنها أن تجذب المستمعين وتوصل لهم المعلومة بكل يسر وسهولة

حظيت المواد المقدمة في كلتا الإذاعتين بتفاعل كبير من قبل الجمهور وهو ما يسعى إليه العاملون فيهما حتى تصل المعلومة واضحة ويتم التجاوب معها من قبل السكان.

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