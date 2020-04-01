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الساعدي: مواجهة فيروس كورونا والعداون على طرابلس أمران واجبان لا مناص من القيام بهما معاً

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال المسؤول الشرعي السابق للجماعة الليبية المقاتلة سامي الساعدي المقرب من مجالس الشورى الارهابية وجماعة أنصار الشريعة إن هناك واجبات يجب على المسلمين أن يسيروا فيها على التوازي فرق الأطقم الطبية والممرضين ومساعديهم الذين يقدمون الخدمات الصحية عليهم التصدي للوباء كما من في المحاور ومن يدعمهم ويوفر لهم الذخائر والغذاء للإستمرار في دفع الوباء الآخر والمتمثل بـ”حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).

الساعدي أشار خلال إستضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن ليبيا نعاني من وبائيين هما ما وصفه بـ”الإعتداء” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة)  والمرض، معتبراً أن الأطباء الذين يقومون بواجباتهم لمواجهة الخطر لا يقلون فضل عن المتواجدين بالمحاور والمدافعين عن المظلومين لدفع ما وصفه بـ”الإعتداء على طرابلس وما حولها”.

وأضاف :” كلاً يقوم بواجبه لهذا لا بد أن نشير لمسألة حظر التجول يجب على المسؤولين استثناء من يقومون بالواجبات التي لا يمكن القيام بها إلا بخروجهم نلزم ونؤكد على ضرورة إلزام من يتجولون دون حاجة ولا ضرورة في الشوارع والأحياء لأنهم يشاركون في إدخال الضرر على الناس وقد يكونوا مشاركين في دماء من يصيب ويموت إن كان لهم دور في نقل الفايروس الخطير لذلك على الشعب الإلتزام بالحظر المنزلي أما من لديهم واجبات أخرى لا تقل أهمية عن الواجبات الصحية لا بد من السماح لهم بالخروج كمن يحفظ الأمن بالمدن”.

كما أكد على أن مواجهة وباء كورونا بكل الطرق الممكنة ومواجهة ما وصفه بـ”العداون على طرابلس” بكل الوسائل أمران واجبان لا مناص من القيام بهما معاً بحسب تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • يعني هذاا كله مهم ـ والصلاة في المساجد مش مهم وو؟!!! ـ
    يا أخي الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر – وبمنع الصلاة في المساجد لن تنزل عليكم رحمة من الله مهما فعلتم ـ
    السعودية أمرها يختلف عن دول أخرى بل السعودية ساهمت في تدمير المساجد في بعض الدول العربيةـ فأمرهم محسوم ـ وليبيا تختلف في شئونها واعرافها ـ

    ”إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ”

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  • واضح ان هذا الساعدى ايوجهل فى ابسط مبادئ الاسلام لان الكورونا من رسل الله عز وجل يبتلى بها عباده ولى مؤمن يتقى الله يصبر على ابتلاء الله عز وجل فقد ارسل الله طيرا ابابيل ترمى بحجارة من سجيل وارسل الان اصغر رسله ليتعظ ترامب واردوغان من الحكام المغرورين انهم اتفه من هذا الفيروس الصغير بينما كان التاثير محدود بالنسبة لعباد الله المخلصين فكان بردا وسلاما على شرق ليبيا ويحرق المصاريت شر خلق الله وتركيا حيث يوجد هذا الميبون على ارض الدعارة ينتشر فيها الوباء بين الاغبياء اما فى ليبيا فبعد عام تقريبا نرى نتائج مزهلة لانتصارات الجيش الوطنى على الخوارج شر خلق الله من الخوان وعلى كل الشعب الليبى ان يسجد شكرا لله على هذه المعجزة العسكرية التى اذهلت العالم

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  • فى ظل عالم انتشر فيه الفساد وشارك فيه كل حكام المسلمين خوفا من الامريكان الذين يقولون نحن القوة العظمى الاولى فى العالم فارسل الله اصغر جنوده حيث استطاع الفيروس الصغير اصابة جنود حاملة الطائرات بالكامل سبحان الله ليعرف الجميع قدرة الله عز وجل فاين الناتوا كم منهم ماتوا هلك المتنطعون فى كل مكان والحمد لله رب العالمين اين تجار الدين فى ايران وفى تركيا وفى الفاتيكان فتك بهم فيروس صفير اثبت لهم انهم من المغضوب عليهم والضالين ولم يتعظ هذا الصهيونى الحقير الذى يخصل على المال الحرام من قطرائيل ليتحول الى كلب مسعور ينهش اعراض الليبيين

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