أخبار ليبيا24 قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء احمد المسماري اليوم الأربعاء إن بارجة تركية تقوم برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات. وأضاف المسماري أن هذا القصف يعد تطورًا خطيرًا في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد، مؤكدًا عدم حدوث أي خسائر. وأشار المسماري إلى أن تدخل القوات […]

The post المسماري: بوارج تركية تستهدف العجيلات بصواريخ من عرض البحر appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24