المشري يطلب إيضاح معايير توزيع ميزانية طوارئ «كورونا»

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج موافاته بالمعايير المتخذة لتوزيع المبالغ المخصصة للبلديات في ميزانية الطوارئ لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأمس الثلاثاء، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، ومنها بنغازي التي خصص لها 5.5 مليون دينار.

اقرأ أيضا: «الرئاسي» يخصص 75 مليون دينار للبلديات لمواجهة «كورونا»

ودعا المشري إلى تحويل القيمة المالية المقدمة إلى البلديات التي لا تخضع للرقابة المالية من حكومة الوفاق إلى دعم عيني متمثلا في توفير احتياجاتها.

وأعلنت بلديتا طرابلس المركز وزوارة رفضهما استلام المبلغين المخصصين لهما في الميزانية، واعتبراه «غير كافي، وموجه لبنود لا تدخل ضمن اختصاصات البلديات».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا