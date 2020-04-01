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المشري يطلب إيضاح معايير توزيع ميزانية طوارئ «كورونا»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج موافاته بالمعايير المتخذة لتوزيع المبالغ المخصصة للبلديات في ميزانية الطوارئ لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد.

وأمس الثلاثاء، قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق تخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، ومنها بنغازي التي خصص لها 5.5 مليون دينار.

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ودعا المشري إلى تحويل القيمة المالية المقدمة إلى البلديات التي لا تخضع للرقابة المالية من حكومة الوفاق إلى دعم عيني متمثلا في توفير احتياجاتها.

وأعلنت بلديتا طرابلس المركز وزوارة رفضهما استلام المبلغين المخصصين لهما في الميزانية، واعتبراه «غير كافي، وموجه لبنود لا تدخل ضمن اختصاصات البلديات».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • باى صفة ياحمار وانت لا صفة لك وبا لمجلس الخرفان فى الاعلان الدستورى ومع سقوط الصخيرات بالثلاثة اتفوووووه عليك اخوانى حقير

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  • هذا الميبون دجال ومجرم يصدر قرارات يقول بعد الاضطلاع على الاعلان الدستوى اتحداه ان يكون فى الاعلان الدستورى اى اشارة لمجلسه الساقط ويجب محاكمته بتهمة النصب والاحتيال

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