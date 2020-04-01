تحديد عيادة الكشف الأوليّ عن كورونا في مصراتة

أعلن الفريق الطبي باللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة عن افتتاح عيادة الكشف الطبي الأولي لحالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا داخل نطاق البلدية.

وأوضح الدكتور أكرم قليوان، أن افتتاح العيادة الخاصة بكشوفات كورونا ستبدأ من اليوم الأربعاء، مطالبا بالتعامل مع ثلاثة أرقام هاتفية منشورة على صفحة البلدية، للاتصال بالعيادة على مدار 24 ساعة تمكن أي متصل في حالات الطوارىء بالتواصل مع فريق الدعم الصحي لمكافحة فيروس كورونا.

ونوه “قليوان” بأنه لن يتم استقبال أية حالة اشتباه بعيادة الكشف إلا عبر الاتصال بالأرقام المخصصة من قبل اللجنة العليا والتي بدورها ستحيل أي مريض مشتبه به ويحتاج الرعاية الطبية مؤكدا أن عيادة الكشف هي المكان الوحيد المخول بتحويل حالات الدخول لمركز الإيواء.

وتأتي هذه الإجراءات والتدابير بعد ظهور 6 حالات إصابة بالفيروس مؤخرا في مدينة مصراتة وتسجيل حالتين جديدتين يوم أمس، حسب ما أعلن عنه المركز الوطني لمكافحة الأمراض الذي لم يحدد لأول مرة مكان الإصابتين الجديدتين.

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