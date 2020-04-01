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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 April, 2020

نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ،اليوم الأربعاء ،مايتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

و أوضح المركز في إجاز ،أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية ومتواجدة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس، ولا صحة للأنباء المتداولة عن مغادرته المشفى ،مشيرا أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية، ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض.

يشار إلى أن إعلان الشفاء لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالحالة.