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مركز مكافحة الأمراض ينفي شفاء أي حالة من الحالات الـ10 المصابة بفيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له اليوم الأربعاء مايتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

المركز أوضح في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه أن الحالة مستقرة من الناحية السريرية ومتواجدة داخل غرفة العزل بمستشفى الهضبة العام بطرابلس ولا صحة للأنباء المتداولة عن مغادرته المشفى، مبيناً أن عينات الحالة الأولى نتائجها لازالت إيجابية ما يعني عدم شفاء الحالة من المرض.

وأشار المركز إلى أن إعلان الشفاء لا يتم إلا بعد التأكد من سلبية العينات الخاصة بالحالة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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