إحالة مرتبات “يناير وفبراير” لبعض دفعات فائض الملاكات الوظيفية

أحالت مكاتب العمل بالمناطق، الثلاثاء، مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن شهري يناير وفبراير إلى المصارف وفقا لمدير إدارة متابعة المكاتب والتأهيل بالمناطق زهير محمد، مشيرا إلى أن المرتبات المحالة من وزارة المالية عبر مراقبات الخدمات المالية بالبلديات شملت مرتبات فائض الملاكات الوظيفية عن الدفعات الأولى والثانية والثالثة بالإضافة إلى الرابعة والخامسة.

ومن جهته أشاد محمد بدور موظفي مكاتب العمل في سرعة إجراءاتهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، وأوصاهم بأن يتخذوا جميع الإجراءات الوقائية لتجنب العدوى بفيروس كورونا.

ومن جهة أخرى أكد المدير على المساعي الجدية الجاري العمل بها من أجل حلحلة كافة المشاكل والعراقيل التي من شأنها أن تعرقل صرف المرتبات لدى بعض المكاتب بالمناطق الواقعة قرب مناطق الاشتباكات.

ويشار إلى أن وزارة العمل والتأهيل قد أعلنت اليوم عن متابعتها مستجدات صرف مرتبات فائض الملاكات الوظيفية ضمن الدفعات السادسة والسابعة والثامنة.

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