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المركز الطبي سبها يجهز مقرا لاستقبال حالات كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجريت أعمال الصيانة بمنظومة العناية المركزة ومبنى العيادات الخارجية التابعة لمركز سبها الطبي وتم تحويره ليكون قسما للطوارئ واستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا قبل دخولها للمركز.

ويعاني المركز بحسب الناطق باسمه محمد قرين من نقص الإمكانات والمعدات الطبية لكن الكوادر الطبية ما زالت تعمل وفق الإمكانات الموجودة، وتبذل ما بوسعها لأداء واجبها المهني.

وما زالت الأطقم الطبية تحاول جاهدة النهوض بالوطن وخدمة المواطن في أزمة قصرت فيها الإمكانات وعجزت الحكومات وبات المواطن وحده والكادر الطبي في هذا الخندق الوعر يحاول كل تفاديها بشتى الطرق الممكنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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