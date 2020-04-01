اخبار ليبيا الان

ارتفاع أسعار اللحوم في ترهونة بسبب كورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تسبب فيروس كورونا في زيادة الأسعار على مواد عدة منها اللحوم ما جعل المواطنين يعانون أزمة جديدة ستؤثر على حياتهم المعيشية.

تجولت كاميرا 218 داخل سوق اللحوم بترهونة ورصدت آراء المواطنين الذين أبدوا استياءهم من الارتفاع المفاجئ والمبالغ في أسعار اللحوم.

وأرجع البعض سبب ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب منها تزايد إقبال الناس على السلعة بسبب انتشار فيروس كورونا وأيضا استغلال التجار الأصليين للموقف الراهن

معاناة متواصلة يعيشها المواطنون جراء الأحداث المتتالية التي تم استغلالها لرفع الأسعار دون النظر في المعيشة التي كلما ازدادت الأزمات في ليبيا كلما كانت ثقيلة على المواطن.

ولم تلق جائحة كورونا بظلالها على أسعار اللحوم فقط بل شهدت أسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف وبعض الأدوية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة ليكون المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر جراء هذه الارتفاعات

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك