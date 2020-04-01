ارتفاع أسعار اللحوم في ترهونة بسبب كورونا

تسبب فيروس كورونا في زيادة الأسعار على مواد عدة منها اللحوم ما جعل المواطنين يعانون أزمة جديدة ستؤثر على حياتهم المعيشية.

تجولت كاميرا 218 داخل سوق اللحوم بترهونة ورصدت آراء المواطنين الذين أبدوا استياءهم من الارتفاع المفاجئ والمبالغ في أسعار اللحوم.

وأرجع البعض سبب ارتفاع الأسعار إلى عدة أسباب منها تزايد إقبال الناس على السلعة بسبب انتشار فيروس كورونا وأيضا استغلال التجار الأصليين للموقف الراهن

معاناة متواصلة يعيشها المواطنون جراء الأحداث المتتالية التي تم استغلالها لرفع الأسعار دون النظر في المعيشة التي كلما ازدادت الأزمات في ليبيا كلما كانت ثقيلة على المواطن.

ولم تلق جائحة كورونا بظلالها على أسعار اللحوم فقط بل شهدت أسعار المواد الغذائية ومواد التنظيف وبعض الأدوية ارتفاعات كبيرة وغير مبررة ليكون المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر جراء هذه الارتفاعات

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