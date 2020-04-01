المنصوري لـبوابة إفريقيا: المليشيات تنهار في طرابلس

كشف آمر محور عين زارة التابع للجيش الليبي، اللواء فوزي المنصوري، عن تفاصيل الأوضاع في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المنصوري، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن جميع المحاور تشهد حالة من الهدوء النسبي، في ظل مناوشات متقطعة بالمدفعية مع قوات الوفاق، لافتا إلى أن هذه القوات -وبعد تقدم قوات الجيش الليبي في محور بوسليم- تحاول بين الحين واللاخر شن هجومات على تمركزات الجيش لمحاولة استعادة هذه المواقع فيما يقوم الجيش الليبي بإحباط تلك المحاولات، حيث لا يزال الجيش محتفظ بجميع نقاطه الجديدة حتى الآن.

وفيما يتعلق بمنطقة العجيلات، بين المنصوري، أن فرقاطة قامت باستهداف مواقع في صبراتة تتبع السرية المقاتلة للقوات الخاصة البحرية، ولكن الإصابة جاءت غير دقيقة ولم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، قائلا “المليشيات تنهار في طرابلس، وتحاول جذب القتال إلى مناطق أخرى في محاولة لخلق انتصارات من عدم”، بحسب تعبيره

يأتي هذا فيما كان الناطق العسكري باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، قد كشف أن بارجة تركية قامت برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.

وقال المسماري، في بيان مقتضب، “إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج البحرية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية ةإرهابيين ومرتزقة سوريين”، بحسب تعبيره.

وفي السياق، شنّت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، عدداً من الغارات الجوية استهدفت مواقعاً وتمركزات لقوات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته.

وأكدت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الغارات لازالت مُستمرّة حتى هذه اللحظات.