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المنصوري لـبوابة إفريقيا: المليشيات تنهار في طرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

كشف آمر محور عين زارة التابع للجيش الليبي، اللواء فوزي المنصوري، عن تفاصيل الأوضاع في محاور جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضح المنصوري، في تصريح خاص لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، أن جميع المحاور تشهد حالة من الهدوء النسبي، في ظل مناوشات متقطعة بالمدفعية مع قوات الوفاق، لافتا إلى أن هذه القوات -وبعد تقدم قوات الجيش الليبي في محور بوسليم- تحاول بين الحين واللاخر شن هجومات على تمركزات الجيش لمحاولة استعادة هذه المواقع فيما يقوم الجيش الليبي بإحباط تلك المحاولات، حيث لا يزال الجيش محتفظ بجميع نقاطه الجديدة حتى الآن.

وفيما يتعلق بمنطقة العجيلات، بين المنصوري، أن فرقاطة قامت باستهداف مواقع في صبراتة تتبع السرية المقاتلة للقوات الخاصة البحرية، ولكن الإصابة جاءت غير دقيقة ولم تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، قائلا “المليشيات تنهار في طرابلس، وتحاول جذب القتال إلى مناطق أخرى في محاولة لخلق انتصارات من عدم”، بحسب تعبيره

يأتي هذا فيما كان الناطق العسكري باسم القيادة العامة للجيش الليبي أحمد المسماري، قد كشف أن بارجة تركية قامت  برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر مادية أو بشرية.

وقال المسماري، في بيان مقتضب، “إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج البحرية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية ةإرهابيين ومرتزقة سوريين”، بحسب تعبيره.

وفي السياق، شنّت مقاتلات سلاح الجو التابعة للجيش الليبي، اليوم الأربعاء، عدداً من الغارات الجوية استهدفت مواقعاً وتمركزات لقوات الوفاق في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته.

وأكدت شعبة الاعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الغارات لازالت مُستمرّة حتى هذه اللحظات.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • اخر الاخبار يا المنصوري القوات البركان في محوار وادي الربيع تقترب من حي قصر بن غشير أصبح الجسر يربط الوادي الربيع وبن غشير تحت السيطرة كانيات تتراجع إلى السبيعة بعد محاصرة قواتها طريق مطار تقدم محور طويشة في غرب سرت القوات البركان تتقدم في وشكة زمزام القوات الرجمة منهارة بعد مقتل وإبادة غرفة العمليات سرت تبادل تهم الخيانة بين الأنصار حفتر والأنصار القذافي والمداخلية اتمنى المنصوري تنشر اي تقدم أو السيطرة في جنوب طرابلس نشاهد هذا الانهيار تزعمه

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  • عاجل جدا:
    الشعب ينهار بسبب المليشيات ( الشرق والغرب ) المتناحرة على المال والسلطة منذ 6 سنوات ويرجح ان هذا العام لا يكون هناك شعب في دولة ليبيا سوا الفئات المستفيدة كا البرلمان ( طبرق وطرابلس ) ومليشيات ( حفتر والسراج ) والاعلام الماجور وابواقه ( الكرامة وبركان الغضب ) والحكومات الفاشلة ( سراج والثني ) ناهيك عن علماء الدين وشيوخ القبائل الماجورين اصحاب الدفع المسبق والفتاوي التي على المزاج وتخوين كل من ياتي ضدهم …. استعد ايها الشعب الليبي عداد حياتك ذاهب الى الصفر

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  • ايام الخوان هباب بعد استنفاذ اخر اوراقهم من جلب مرتزقة واحتلال تركى كان يهدف للسيطرة على النفط الليبى وفشل وكان يستخدف مساومة اوربا على غاز المتوسط فتوحدوا ضده لحماية اليونان وقبرص فى حملة بحرية لتكسير عظام اوردوغان وبقرار من مجلس الامن بفرض حظر بحرى فى المنطقة وطز فى الخوان الاغبياء

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  • جلول المهبول لم يستحى من اكاذيبه السابقة التى اضحكت الجميع لانها صادرة عن واحد محشش عايش فى اوهام فالجيش الوطنى التاسع افريقيا قبل الجيش التونسى ومدعوم من خير اجناد الارض الجيش الاول افريقيا وعربيا واسلاميا وبالتالى فالمعركة محسومة لصالح الجيش الذى عودنا على الصدق وتحقق كل ماوعد به اما اكاذيب جلول فتجعله يعيش فى اوهام وان المليشيات وصلت طبرق !!!اتفوووه عليك مهبول ياجلول ياميبون

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  • صرح كرونو المتحدث باسم مليشيات الكورونا ان ام جلول المهبول تم ظبطها اثناء عملية نيك فاشلة مع احد المرتزقة السوريين

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