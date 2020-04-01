اليابان تستورد 324 ألف برميل من النفط الخام الليبي بعد توقف 7 سنوات

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية استيراد شحنات من النفط الليبي بلغت نحو 324 برميل من النفط الخام، خلال فبراير الماضي لأول مرة منذ عام 2013.

وأظهرت بيانات أولية أصدرتها وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الأربعاء أن البلاد استوردت نحو 324 الف برميل من النفط الخام من ليبيا في فبراير للمرة الأولى منذ حوالي 7 سنوات، وفق وكالة “بلاتس” الدولية للمعلومات النفطية

اقرأ أيضا: «حرب الأسعار» العالمية نقمة على تكلفة إنتاج النفط الليبي

ورجحت الوكالة استمرار الظروف القاهرة للصادرات الليبية من النفط من الموانئ الرئيسية في الأشهر القادمة حيث انخفض الإنتاج إلى ما دون 100الف برميل يومياً في الأسابيع الأخيرة، بانخفاض حوالي 1.1 مليون برميل يومياً قبل بدء الحصار في منتصف يناير.

كما استوردت اليابان 1.01 مليون برميل من النفط الجزائري بأكثر من ثلاثة أضعاف عن العام السابق.

وأوضحت الوزارة اليابانية أن حصة الشرق الأوسط من الصادرات النفطية كانت 89.1 % في فبراير مقارنة بـ 90.1 % قبل عام. وتفوقت الإمارات العربية المتحدة على السعودية كأكبر مورد للنفط الى اليابان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا