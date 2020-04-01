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“مكافحة الأمراض” ينفي شفاء أول إصابة بكورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض مايتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي بشأن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد.

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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