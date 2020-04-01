السويحلي: قرارات السراج بخصوص أزمة كورونا ليس لها أي مردود على أرض الواقع

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعتبر الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي، أن قرارات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بتخصيص مبالغ مالية للطوارئ ليس لها أي مردود على أرض الواقع.

السويحلي استنكر ، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، قرار السراج بتوجيه دعم إلى بلدية بنغازي، في حين أن قوات حفتر المتواجدة هناك تدك طرابلس كل يوم وتقتل المدنيين الأبرياء.

وأبدى استغرابه مما وصفها بـ”الضجة” والعناد حول الترتيبات المالية، موضحًا أن أوجه الإنفاق معروفة.

وتساءل في تدوينة له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر “لماذا الضجة والعناد حول الترتيبات المالية؟، الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم ومصروفات مواجهة عدوان حفتر، من توفير متطلبات الجبهات ومساعدة النازحين”، حسب قوله .

وتابع “بالإضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا، فالصرف فيما عدا ذلك هو استمرار لسياسات نهب المال العام”.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق كشفا بمخصصات البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، وفقا لقراره رقم 242 لسنة 2020م، بشأن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار، فيما تتحصل بلدية يفرن على أقل ميزانية بواقع 302 ألف دينار.

وكان وزير المالية في حكومة الوفاق، فرج بومطاري، أرجع أزمة مرتبات شهري يناير، وفبراير الماضيين، إلى مركزي طرابلس، قائلا “الوزارة لم يأتها رسالة واضحة من المصرف المركزي، الذي يصر على عدم وجود تغطية”، مؤكدًا أن التغطية من خلال حسابتهم متوفرة، فإجمالي الإيرادات المحققة خلال العام الماضي 6,2 مليار دينار.

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