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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

01 April, 2020

وصف الرئيس السابق لمجلس الدولة الإستشاري، عبد الرحمن السويحلي، الأربعاء، قرارات رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، بتخصيص 75 مليون دينار لمواجهة “كورونا”، بأنها “ليس لها أي مردود على أرض الواقع”، موضحاً أن “السراج” وجه الدعم إلى بلدية بنغازي، في حين أن قوات الجيش تدك طرابلس.

وأكد السويحلي، في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط، أن الإنفاق يجب أن يتركز فقط على بندي المرتبات والدعم ومصروفات لمواجهة قوات الجيش، وتوفير متطلبات الجبهات ومساعدة النازحين، إضافة إلى تخصيص إنفاق محدد ومنضبط لمواجهة وباء كورونا، فالصرف فيما عدا ذلك هو استمرار لسياسات نهب المال العام.

وأوضح ،أن قرارات السراج بتخصيص مبالغ مالية للطوارئ ليس لها أي مردود على أرض الواقع. واستغرب قرار السراج «توجيه دعم إلى بلدية بنغازي، في حين أن قوات شرق ليبيا تدك طرابلس كل يوم وتقتل المدنيين الأبرياء».

هذا وقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عن تخصيص 75 مليون دينار لصالح البلديات والمجالس المحلية والتسييرية، لمجابهة جائحة كورونا، لتتصدر بلدية بنغازي المخصصات المالية بواقع 5 ملايين و503 آلاف دينار.