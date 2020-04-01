بوشناف يبحث مع مدير أمن الهلال النفطي التدابير لمواجهة كورونا

عقد وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف اجتماعا أمس مع مدير أمن الهلال النفطي البريقة العقيد إيهاب الكزة، وذلك لبحث سير عمل المديرية، والتدابير التي اتخذتها لمواجهة وباء كورونا.

كما اطلع بوشناف على عمل الغرفة الأمنية المشتركة برئاسة مدير الأمن لتنفيذ بلاغات الوزارة المتتالية حيال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة وباء كورونا.

حيث شدد بوشناف على ضرورة قفل مداخل ومخارج نطاق اختصاص مديرية أمن الهلال النفطي البريقة بما يضمن عدم دخول أو خروج أي آلية من وإلى المدينة، واتخاذ كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين وتسهيل شؤون حياتهم اليومية دون المساس بالإجراءات المتخذة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا