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الكبير يبحث استعدادات البلديات لمواجهة أزمة الكورونا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، مع أعضاء لجنة الازمة المشكلة من عمداء بلديات كل من : جنزور، بوسليم، تاجوراء، مصراتة، وذلك في إطار متابعة أوضاع البلديات واستعداداتها لمواجهة أزمة تفشي وباء كورونا، وأهم احتياجاتها.

كما تناول اللقاء، الذي عقد في طرابلس، أهم العراقيل والصعوبات التي تواجه البلديات، وكيفية تسهيل ومواجهة تلك الصعوبات، إلى جانب بحث ما يتعلق بالأمن الغذائي في ظل الازمة الراهنة ومقترحات ضمان انسياب السلع الغذائية وتوفيرها للمواطنين.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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