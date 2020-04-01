المسماري: بارجة تركية أطلقت صاروخًا في اتجاه مدينة العجيلات دون حدوث إصابات

بنغازي-العنوان

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، اليوم الأربعاء، أن بارجة تركية أطلقت صاروخًا باتجاه مدينة العجيلات (80 كيلومتر غرب طرابلس العاصمة) دون تسجيل خسائر بشرية.

وقال المسماري في مؤتمر تدوينة على فيسبوك “في تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد بارجة تركية تقوم برماية صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث أي خسائر”.

وأضاف، “تدخل القوات البحرية التركية مستمر حيث كان في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين”.

وكانت الكتيبة 65 مشاة صبراتة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة قد أعلنت سقوط صاروخ موجه من قطعة بحرية على مدينة العجيلات.

وقالت الكتيبة، إن الصاروخ يمكن تركيبه على أي سفينة حربية ويتم تثبيت قاعدتهِ على ظهر أي سفينة بحرية حديدية ويوجه للهدف، مشيرة إلى أن الصاروخ صناعة أمريكية ويمكن الحصول عليه عن طريق شركات تهريب الأسلحة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تقدم القوات المسلحة على عدة جبهات في العاصمة طرابلس وما حولها، حيث دخلت وحدات من القوات المسلحة إلى حي أبوسليم جنوبي العاصمة، وسيطرت على منطقة “الرابش” الاستراتيجية.

ويوم الثلاثاء، أعلنت القوات المسلحة مقتل عدد من الضباط والخبراء الأتراك في استهداف لمنصات الرادارات والصواريخ التركية ومخازن ذخيرة في مصراتة، كما أسقط سلاح الجو الليبي طائرة تركية مسيرة في منطقة السكت بمصراتة، واثنتين أخريين جنوبي طرابلس.