الحاسي : الوضع في مناطق الحكومة الليبية جيد والرصد مفعل بشكل ممتاز

أكدت اللجنة الطبية الاستشارية في إيجازها اليومي حول فيروس كورونا أن الوضع في مناطق سيطرة الحكومة الليبية جيد حتى الآن، وأن الرصد مفعل بشكل ممتاز.

وقال الناطق باسم اللجنة الدكتور أحمد الحاسي خلال مؤتمر صحفي أمس إن التحاليل المخبرية أجريت لاثنتين وخمسين حالة، منها تسع وأربعون حالة سالبة، وثلاث حالات مازالت تحت الإجراء.

وقال الحاسي إن تدريب الأطقم الطبية والطبية المساعدة جار على قدم وساق وبوتيرة سريعة، مشيرا إلى تدريب الأطباء والأطقم المساعدة على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي وتركيب جهاز القسطرة الهوائية.

وأضاف الحاسي أن الحكومة الليبية بدأت في استجلاب المعدات الطبية اللازمة لكافة المستشفيات، وبدأت بالاستعداد لإرسالها إلى كافة المدن الخاضعة لسيطرتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا