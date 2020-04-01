المسماري : منصات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات تركية

قال الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن منصات الدفاع الجوي للقوات المسلحة أسقطت 3 طائرات تركية في مناطق الحظر الجوي التي أعلنها الجيش، مشيرا إلى أن القوات الجوية مستمرة في تكثيف طلعاتها الجوية تمهيدا لتقدم القوات البرية.

وأكد المسماري أن القوات المسلحة حققت تقدمات جديدة في طرابلس في كل من مناطق مشروع الهضبة وعين زارة وأبو سليم.

وأضاف المسماري أن حصيلة قتلى المرتزقة الأجانب في طرابلس خلال الأسبوع الماضي ارتفعت إلى أكثر من 500 قتيل، مشيرا إلى أن إجمالي قتلى المرتزقة فاق الألف قتيل حتى الآن.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده مساء الثلاثاء، أن الجيش في جاهزية تامة لمحاربة الإرهاب وتطهير كامل التراب الليبي.

وأوضح المسماري أن القوات المسلحة صدت هجوم الميليشيات والمجموعات الإرهابية على قاعدة الوطية، وقامت بمطاردتهم وسيطرت على مدن الجميل ورقدالين وزلطن والعسة، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت دفاعا عن المنطقة بشكل كامل وليس عن قاعدة الوطية فقط.

وأكد المسماري أن هذه العملية لا تستهدف في أي حال من الأحوال دولة تونس الشقيقة، وأن هناك نقاطا مهمة من الحدود الليبية مع تونس تحت تأمين القوات المسلحة، وأن هناك تنسيقا سيتم مع الجانب التونسي لتأمين الحدود المشتركة .

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