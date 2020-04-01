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مقتل قيادي بالمجموعات المسلحة بمواجهات مع الجيش

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مصادر في مدينة الزاوية مقتل نادر المهدي عصمان، وهو أحد المسلحين البارزين وآمر ما يعرف باسم “سرية محمد حمزة” (فرقة الإسناد).

وأوضحت أن عصمان قُتل خلال مواجهات مع الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني في محور مشروع الهضبة – طرابلس، ظهر الأربعاء.

يشار إلى أن عصمان قد ظهر في صورة “سيلفي” متباهيا بعملية أسر اللواء عامر الجقم العرفي وهو بجانبه، بعد أن أسقطت طائرته أثناء تنفيذه مهام قتالية في 7 ديسمبر 2019.

يذكر أن العشرات من قادة المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق قتلوا خلال المعارك الدائرة في ضواحي طرابلس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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