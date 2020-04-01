بلدي زوارة يرفض ميزانية طوارئ كورونا

أعلن المجلس البلدي زوارة، اليوم الأربعاء ،رفضه استلام المبلغ المخصص للبلدية ضمن ميزانية الطوارئ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد

وأبدى مجلس زوارة ،استغرابه من الآلية التي قدر بها المبلغ ،لمنطقة تمتد بمساحة 80 كيلومتر مربع على الحدود الغربية الليبية وتشرف على منافذ عديدة منها أكبر منفذ بري في البلاد، ومطار زوارة الدولي وميناء مجمع مليتة للغاز ومنائي زوارة التجاري والصيد البحري.

و أضاف المجلس ،هذه القيمة لا تكفي لتسيير مؤسسة، وليس ميزانية طوارئ على منطقة شاسعة تمتد من مليتة إلى رأس جدير»، منوها بأن توفير المعدات الصحية من اختصاص وزارة الصحة بحكومة الوفاق، وعليها تحمل مسؤوليتها بتوفير جميع المتطلبات والمستلزمات والمرافق لمكافحة الوباء.



و قرر المجلس الرئاسي أمس الثلاثاء نتخصيص مبلغ مالي قدره 75 مليون دينار، من نفقات الطوارئ، لصالح جميع البلديات والمجالس المحلية واللجان التسييرية بالمناطق، ومنها زوارة التي خصص لها 469 ألف دينار.