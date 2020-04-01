رئيس المجلس التسييري المليطانية (لوال): البلدية إستلمت مخصصات مالية من الحكومة الليبية فقط

المليطانية 01 أبريل 2020 (وال) _ نفى رئيس المجلس التسييري لبلدية المليطانية الأستاذ “عبدالرحيم خليفة البدري”، ما تم تدواله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بإستلام المجلس قيمة مالية من مخصصات المجلس الرئاسي غير الشرعي.

وقال البدري إن ما تم تدواله بشأن كشوفات رصد قيم في بند المتفرقات عن عام 2019، وقيم عن 2020، هي أخبار غير صحيحة، هدفها خلط الأوراق مابين الحكومتين، والتأجيج في الوقت الضائع .

وصرح البدري لوكالة الأنباء الليبية” أن البلدية إستلمت مخصصات مالية، من الحكومة الليبية فقط، و وزعت حسب الإحتياجات التي تتطلبها البلدية، من أعمال صيانة، وإنشاء مقرات وغيرها من الخدمات، والتي قدمت للبلدية، منذ بداية إنشائها في عام 2015″. (وال _ المليطانية) س خ / ه ع

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