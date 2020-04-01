لجنة مجابهة كورونا مصراتة تطالب المخالطين للمصابين الـ8 عزل أنفسهم وتحذر من عدم الالتزام بالتعليمات

ليبيا – كشفت اللجنة العليا لإدارة الازمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا بمدينة مصراتة في بيان لها اليوم الأربعاء على أن الحالتين التي أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض عن إصابتهم بفيروس كورونا دون أن يعلن المدينة التي أصيبوا فيها أنهم من سكان مدينة مصراتة.

اللجنة العليا لإدارة الازمة والاستجابة لمجابهة فيروس كورونا بمدينة مصراتة طالبت المواطنين الذين لهم اختلاط بحالات الإصابة المؤكدة التي أعلنها مركز مكافحة الامراض وعددها 8 حالت بعزل أنفسهم بشكل كامل داخل منازلهم أو أي مكان يوفر عدم مخالطة أحد ومنع أي زيارات لهم بتاتاً.

ودعت اللجنة هؤلاء المخالطين الذين لم تكشف عن عددهم بالالتزام بالنظافة وكل الإجراءات التي أوصى بها مركز مكافحة الامراض على أن يتكفل بخدمتهم شخص واحد من أفراد أسرهم على أن لا يكون من كبار السن أو ممن يعانون من أمراض مزمنة وأن يلتزم بالإجراءات الوقائية.

وتابعت اللجنة :” وفي حال عدم القدرة على العزل الذاتي يتم الانتقال إلى أماكن الحجر الصحي المخصصة التابعة لمكتب الحجر بالبلدية بالتنسيق مع فريق الدعم الصحي ومكتب الحجر”.

وحذرت اللجنة بأن عدم الالتزام بالإجراءات سيعرض محيط وأقارب هؤلاء المخالطين والمجتمع لخطر إنتشار فيروس كورونا ، مبينةً بأنها متأكدة من حرص هؤلاء المخالطين على سلامة المجتمع وتعاونهم وأنه في حال عدم الالتزام ستضطر الجهات المتخصصة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن سلامة المجتمع حسب ما نصت عليه التشريعات النافذة.

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