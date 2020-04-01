تكليف مدير أمن الجفرة باختيار ثلاثة مواقع للعزل الصحي

بناء على قرار رئيس اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا، الفريق عبد الرازق الناظوري كُلف العميد محمود الذهبي مدير مديرية أمن الجفرة بتجهيز ثلاثة مواقع ببلدية الجفرة يتم إختيارها حسب الرأي العلمي والطبي للعزل الصحي للمصابين. ويرأس العميد الذهبي اللجنة الفرعية وعضوية كلا من رئيس المجلس التسييري للبلدية ومدير مكتب الخدمات الصحية بالجفرة .. كما طُلب تخصيص 6 مواقع متنقله مجهزة للأطباء والعناصر الطبية المساعدة من قبل أمر الكتيبة 128 مشاة الرائد حسن الزادمة لمقر الحجر بمدينة هون .

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا