

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية/عبدالله الزائدي |

01 April, 2020

اتفقت ادارات المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية اليوم الاربعاء على انشاء صندوق لمجابهة فايروس كورونا باسم صندوق المسؤولية الاجتماعية

وتم الاتفاق على انشاء الصندوق خلال الاجتماع الذي عقده مدير جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي الدكتور ادريس الاحيمر بمديري المصارف التجارية.

واتفق خلال الاجتماع على وضع مجلس امناء للصندوق من كافة المصارف لمعرفة الية الصرف ووجهة الانفاق والتنسيق مع جهات ذات العلاقة من اجل دعمها في منع انتشار الوباء وترسيخ الامكانيات لهم.

الاجتماع تناول التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا بخصوص عمل المصارف والإجراءات الإحترازية لمنع عمليات الازدحام داخل المصارف