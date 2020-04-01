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عملية بحرية أوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عملية بحرية أوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

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