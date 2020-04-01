الثني يشكل لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة

أخبار ليبيا 24 – خبر

شكل رئيس الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة.

وتقتضي تعليمات الثني للجنة بمراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية.

وشدد الرئيس على ضرورة إلغاء كل ما يخالف القانون بما يؤدي للعبث بأملاك الدولة.

وترأس اللجنة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعضوية وكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي الأستاذ عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي الأستاذة فوزية بوشعالة، ورئيس التسجيل العقاري بنغازي.

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