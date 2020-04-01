اخبار ليبيا الان

اللواء المسماري: بارجة تركية تقوم بإطلاق صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات

تم النشر منذُ ساعتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

العجيلات 01 أبريل 2020 (وال) _ قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات الليبية العربية المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن بارجة تركية تقوم بإطلاق صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث اي خسائر، وهذا تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد.

وذكر المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر، حيث كانت في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين. (وال _ العجيلات) ه ع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك