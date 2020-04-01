اللواء المسماري: بارجة تركية تقوم بإطلاق صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات

العجيلات 01 أبريل 2020 (وال) _ قال الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات الليبية العربية المسلحة اللواء أحمد المسماري، إن بارجة تركية تقوم بإطلاق صواريخ من عرض البحر على منطقة العجيلات دون حدوث اي خسائر، وهذا تطور خطير في العمليات العسكرية الجارية في غرب البلاد.

وذكر المسماري عبر صفحته الرسمية على موقع “فيس بوك”، إن تدخل القوات البحرية التركية مستمر، حيث كانت في السابق ترافق البوارج التركية سفن شحن تقل أسلحة ومعدات عسكرية وإرهابيين ومرتزقة سوريين. (وال _ العجيلات) ه ع

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