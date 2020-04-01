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بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

01 April, 2020

اصدر رئيس الحكومة الليبية ،عبد الله الثني ،اليوم الأربعاء ،قرارا ،بتشكيل لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة ،وذلك خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي، ضم وكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، صقر بوجواري، ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي الأستاذة فوزية بوشعالة.

و من مهام اللجنة مراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية ،على ان يتم إلغاء كل ما يخالف القانون بما يؤدي للعبث بأملاك الدولة.

و سيترأس اللجنة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، وعضوية وكيل عام وزارة العدل خالد نجم، ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي فوزية بوشعالة، ورئيس التسجيل العقاري بنغازي.