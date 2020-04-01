حكومة الوفاق تعلن رفضها المهمة العسكرية الأوروبية في ليبيا

أعربت حكومة الوفاق الليبية (المعترف بها دوليا) التي تتخذ من العاصمة طرابلس مقرا لها، عن رفضها للمهمة العسكرية التي أعلنت عنها أوروبا، وقالت إن هدفها “مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا”.

ونقل موقع “عين ليبيا” عن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد سيالة، قوله إن “الشكل الراهن للمهمة الأوروبية الجديدة لمراقبة حظر التسليح يضعها موضع اتهام بأن المستهدف هو حكومة الوفاق في إغفال وتجاهل تام لأية رقابة على عملية تسليح حفتر”، وفق قوله.

وأبدى سيالة في اتصال هاتفي مع سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا آلن بوجيا، “تحفظ حكومة الوفاق واستيائها من عدم شمولية قرار الاتحاد الأوروبي للرقابة على البر والجو”، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي في الوزارة.

وقال الموقع الليبي إن السفير الأوروبي “أبدى تفهمه لهذه النقاط التي طرحها سيالة”، مؤكد أنه “سيحيلها إلى الاتحاد”.

قوات حكومة الوفاق المعترف بها دولياً في ليبيا تطلق عملية عاصفة السلام للرد على اعتداءات مليشيات حفتر على العاصمة طرابلس pic.twitter.com/8UqomhRy5e — TRT عربي (@TRTArabi) March 26, 2020

وأشار الناطق باسم الخارجية محمد القبلاوي، إلى أنه “سيكون هناك تواصلا آخر مع ممثل السياسية الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل في هذا الصدد”.

ولفت القبلاوي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن الحدود البرية والجوية “ستكون غير مراقبة”، مشيرا إلى “التسجيل اليومي لعدد من الطائرات وهبوطها قادمة من أبو ظبي أو الأردن إلى المطارات في المنطقة الشرقية لتزويد حفتر بالسلاح”.

ورحب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي، العميد خالد المحجوب، أمس الثلاثاء، بقرار الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية “إيريني”، التي تهدف إلى منع توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واعتبرها مهمة للأمن القومي الليبي والدولي.

حل الأزمة الليبية بيد الجيش الوطني الليبي فقط

مما قلته pic.twitter.com/z5s0PUMdHs — Radwan Fitoury (@fitoury3) February 24, 2020

وقال المحجوب في حديث لوكالة “سبوتنيك”، أمس الثلاثاء، تعليقا على إعلان إطلاق عملية “إيريني”: “الحظر يعتبر مسألة مهمة، لأنه يمس الأمن القومي ليس الليبي فقط، بل الدولي، دول الاتحاد الأوروبي من خلال رصدهم لتصريحات أرودغان وصول مهاجرين من البحر لأوروبا، هذه القضية خطيرة للاتحاد، فمع سيطرة المليشيات قد ينتقل المرتزقة لدول أوروبية وإن نجحوا في هذا الأمر سوف يكون خطير جدًا على هذه الدول”.