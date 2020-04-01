رئيس مجلس الوزراء يشكل لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة

بنغازي 01 أبريل 2020 (وال) – شكل رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء لجنة لمراجعة العبث بأملاك الدولة.

وجاءت تعليمات السيد الرئيس خلال اجتماع عقده بمقر إقامته في مدينة بنغازي، ضم وكيل عام وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الأستاذ صقر بوجواري، ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي الأستاذ عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي الأستاذة فوزية بوشعالة، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

وتقتضي تعليمات السيد الرئيس للجنة بمراجعة وحصر كل التخصيصات التي صدرت في الدولة خلال الفترة الماضية.

وشدد الرئيس على ضرورة إلغاء كل ما يخالف القانون بما يؤدي للعبث بأملاك الدولة.

وترأس اللجنة رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الأستاذ صقر بوجواري، وعضوية وكيل عام وزارة العدل الأستاذ خالد نجم، ومدير مكتب أملاك الدولة – بنغازي الأستاذ عبدالرحيم بوعظمات، ومدير مكتب مصلحة التخطيط العمراني – بنغازي الأستاذة فوزية بوشعالة، ورئيس التسجيل العقاري بنغازي. .(وال- بنغازي)

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