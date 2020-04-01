لمجابهة كورونا .. الرئيس الصيني يعرب عن استعداده لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال الناطق باسم وزارة الخارجية، بحكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن الرئيس الصيني، أبلغ رئيس المجلس الرئاسي، عن وقوف جمهورية الصين بثبات مع ليبيا واستعدادها الكامل لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

القبلاوي ذكر في بيان مقتضب له، أن الرئيس الصيني، ثمن الجهود والإجراءات الاستباقية الفعالة التي اتخذتها حكومة الوفاق لمجابهة فيروس كورونا، موضحًا أنه أكد تقاسم الخبرات مع ليبيا والعمل على الحفاظ على الأمن الصحي للبلدين.

وكان وزير الصحة بحكومة الوفاق، أحميد بن عمر، أعلن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بتاريخ الثلاثاء 24 مارس 2020م.

وذكر في تسجيل مرئي له، “تم التأكد من الحالة عن طريق إجراء التحاليل في المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وتابع “ستقوم وزارة الصحة باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بالمريض وتقديم الرعاية الصحية له، ونؤكد على الإخوة المواطنين أخذ الاحتياطات اللازمة والالتزام بالإجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

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