رئيس مجلس الوزراء يطلع على وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية ويطمئن على كفايته لتخطي الأزمة

بنغازي 01 أبريل 2020 (وال)- عقد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، السيد عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الأربعاء في مدينة بنغازي، اجتماعا مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، وذلك للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لتخطي الأزمة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الشؤون الطبية بالجهاز، ورئيس قسم التوزيع، ورئيس قسم الإحصاء، إضافة إلى مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد.

واطلع السيد رئيس مجلس الوزراء على عمل جهاز الإمداد الطبي، والمخزون الاستراتيجى لما تتطلبه الأزمة، مشددا على ضرورة التوزيع بشكل عادل وعلى كافة مناطق البلاد.

وأكد الرئيس على ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة بمخزون لا يقل عن الستة أشهر.(وال- بنغازي)

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