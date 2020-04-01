رش وتعقيم مقار حكومية في طرابلس (صور)

ضمن الخطط والإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، قام فرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء بمرافقة شركة مرسيليا للنظافة والحماية إلى مستشفى القلب تاجوراء، بحملة لرش وتعقيم عدد من المرافق داخل المستشفى وتعقيم مطبخ ميناء تاجوراء.

وعقب عملية التعقيم والرش توجهت إدارة الفرع للإدارة العامة للعمليات الأمنية لرش وتعقيم الإدارة وعدد من المرافق بها، وذلك بناءً على التعاون المشترك بين الفرع والإدارة.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين الأجهزة الأمنية وكافة الجهات بالدولة وضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن وزارة الداخلية ومنذ بدء الإجراءات الاحترازية قامت بتعقيم البوابات الأمنية المنتشرة في مداخل مدينة طرابلس وعدد من المقار الحكومية.

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