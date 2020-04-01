تعاون مشترك بين مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة وقناة ليبيا (روحها الوطن) في تصوير برامج التعليم (عن بعد)

بنغازي 01 أبريل 2020 (وال) _ قررت (قناة ليبيا) إستجابة للحالة الطارئة في ليبيا، التعاون مع مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، و إعطاء المساحة على شاشتها لبث جميع المحاضرات والمناهج التعليمة، حيث فتحت باب التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات التعليمية لخدمة المواطن الليبي.

و قام مدير عام القناة منذ أن أستشعر مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة إقتراب الأزمة، ببادر إنشاء غرفة عمل لمتابعة ملف التعليم في ليبيا خلال فترة توقف المؤسسات الدراسية عن أداء رسالتها.

هذا وعملت القناة على إفراد مساحة لبث الدروس والمحاضرات لكل المستويات على شاشتها، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني.

وسارع مجمع ليبيا إلى التواصل مع وزارة التعليم ليبدأ العمل معها في إتجاهين، الأول يخص عرض محتوى التعليم الأساسي، والثاني يختص بالتنسيق والتنفيذ الأكاديمي الخاص بإنتاجات التعليم العالي، فقد تم التواصل مع رؤساء الجامعات الذين أبدو إستعدادهم لإنجاح المبادرة، وفعلاً تم الشروع في تصوير المحاضرات بجودة عالية لمختلف التخصصات والمستويات التعليمية.

و على صعيد التعليم الإلكتروني، فسيطلق مجمع ليبيا قريبا صفحة على الويب للمساهمة في إيصال المادة الدراسية لكل الطلاب في ليبيا.

يذكر أن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة له تجارب سابقة في المساهمة في الحفاظ على إستمرارية العملية التعليمية في وقت الأزمات، ويأتي هذا إنطلاقاً من إيمانه العميق بأن العلم هو الأساس الذي تبنى عليه الأمم. (وال _ بنغازي) ر ع / ه ع

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