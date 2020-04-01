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“تعليم الوفاق” تبحث خططا بديلة لاستكمال العام الدراسي

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد وزير التعليم المكلف في حكومة الوفاق محمد عماري زايد، اجتماعا عبر الدائرة المغلقة مع رؤساء جامعات مصراتة والأسمرية وفزان وخليج السدرة والجفرة، وبحضور رئيس الأكاديمية الليبية.

وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المحاور تمثلت في الإجراءات التي اتخذتها الجامعات في سبيل تنفيذ التدابير الاحترازية التي أقرتها الحكومة بشأن مواجهة جائحة كورونا، والخطط البديلة لاستكمال العام الدراسي خلال فترة تعليق الدراسة، والآليات المقترحة لتقييم الطلاب في حال استمرار الأزمة.

وأكد الحضور على استخدام كافة الوسائل والتقنيات المتاحة لاستمرار عملية التعلّم عن بعد، كما ناقشوا آليات ربط مركز تقنية المعلومات والتوثيق في الوزارة بالمراكز المناظرة له بالجامعات وذلك لضمان سرعة تدفق البيانات والمعلومات وسهولة رصد المؤشرات في قطاع التعليم العالي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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