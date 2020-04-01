خارجية الوفاق: الصين أكدت وقوفها واستعدادها مع ليبيا لمواجهة فيروس كورونا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد القبلاوي، إن الرئيس الصيني بلغ رئيس المجلس الرئاسي عن وقوف بلاده بثبات مع ليبيا واستعدادها الكامل لتوفير المستلزمات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا.

وأوضح القبلاوي، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ ثمن في رسالة موجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الجهود والإجراءات الاستباقية الفعالة التي اتخذتها حكومة الوفاق لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف القبلاوي، أن الرئيس الصيني أكد لرئيس المجلس الرئاسي تقاسم الخبرات مع ليبيا والعمل على الحفاظ على الأمن الصحي للبلدين الصديقين، على حد قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24