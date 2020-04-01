الرعيض: مخزون السلع الغذائية يكفي لثلاثة أشهر فقط وعدم فتح الإعتمادات يهدد بنقصها

ليبيا – أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة محمد الرعيض أن القطاع الخاص يمتلك مخزونا من السلع يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي ثلاثة أشهر فحسب،مؤكدا أن عدم فتح الاعتمادات يهدد بنقص حاد في هذه السلع.

الرعيض وفي تصريح لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين أمس الثلاثاء أوضح أن كبار رجال الأعمال لديهم القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي عبر استيراد كميات كبيرة من السلع في حال فتح الاعتمادات المستندية،مطالباً بضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمعالجة الأوضاع المتردية للسوق.

وتساءل الرعيض عن سبب إغلاق المصرف المركزي منظومة التسهيلات لشهر في حين أن أغلب الدول خصصت عشرات المليارات لدعم القطاع الخاص بتسهيلات دون فوائد،منبّها إلى أن الدولة تمر بأصعب الظروف في ظل أزمة كورونا وقرب قدوم شهر رمضان المبارك.

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