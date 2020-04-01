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العيادة المتنقلة تواصل عملها في مدينة البيضاء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تواصل غرفة العمليات الخاصة بفيروس كورونا التابعة لجمعية الهلال الأحمر الليبي فرع البيضاء خدمة “الو طبيب” على مدار 24 ساعة .

وأشارت الغرفة إلى أنها قامت بالكشف على 217 حالة منهم 87 طفل، و 32 كبار سن، و74 امرأة، و24 رجل، وتم فحصهم و صرف الأدوية لهم .

وقام فريق العيادة المتنقلة بصرف 43 وصفه طبية وقياس الضغط لــ 28 شخص، وتغيير الجروح لـ 7 أشخاص وحقن 5 أشخاص في يومها الأول و لازال العمل مستمر .

وبدأت العيادة المتنقلة العمل يوم الإثنين الماضي وسط مدينة البيضاء بجوار مدرسة خالد بن الوليد ،

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اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

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