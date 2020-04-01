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مجلس الدولة يدعو الرئاسي لطلب تفسير واضح من الإتحاد الأوروبي بشأن عملية “إيريني”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أبدى مجلس الدولة الإستشاري الذي يراسه القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين خالد المشري في بيان له أمس الثلاثاء قلقه بشأن الغموض الذي يكتنف العملية “إيريني” التي أطلقها الاتحاد الأوربي لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

المجلس وفي بيانه الذي أطلعت المرصد على نسخة منه إتهم الاتحاد الأوربي بإصراره على مراقبة البحر فقط وغض طرفه عن تنفيذ أية إجراءات لمراقبة الحدود البرية الشرقية والجنوبية لليبيا والتي تدخل منها مختلف شحنات السلاح المختلفة والمقاتلون وكذلك تجاهل عمليات الشحن الجوي للسلاح والمرتزقة عبر طائرات الشحن التي تهبط في مطار بنينا وقاعدة الخادم بشكل مستمر أمام أنظار العالم يلقي بظلال الشك حول نوايا ههذ العملية ويفتح باب التساؤلات على مصراعيه حول الأهداف الحقيقية من ورائها، حسب زعمه.

ودعا مجلس الدولة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للإضطلاع بدوره في المطالبة بتفسير واضح لهذه العملية والإحتجاج لدى الإتحاد الأوروبي على ما يمارسه من معايير إنتقائية تعطي مؤشرات على الإنحياز لصالح ما وصفه بـ”محاولة الإنقلاب العسكري التي يقودها مجرم الحرب خليفة حفتر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة).

 

 

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • شين دخلك ياحمار فالعملية تطبيق لقرارات مجلس الامن تحت الفصل السابع وهى منفذة من الاتحاد الاوربى لحماية اليونان من تحرشات اوردوغان وتكسير عظامه فهذه العملية لا تتبع الناتو اصلا بل لحماية قبرص واليونان والتعامل مع اى سفينة تركية تخترق الحظر موتوا بغيظكم ياخرفان فهذه من ثمار اتفاقية الفنكوش البحرية !!!

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  • الشعب الليبي يطالب حكومة الوفاق بالرحيل لأنها حكومة ارهاب و ظلم وملشيات، لو تحدث انتخابات حقيقية والله ستكون فضيحة لحكزمذ الوفاق وهي حكوطذ نفاق والله كل المدن الليبية تتمنى انهيار وسقوط الوفاق الا مصراتة والباقي والله ما يرذكم احد

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