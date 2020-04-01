الثني يشدد على مخزون ادوية الامراض المزمنة لستة اشهر قادمة

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

01 April, 2020

شدد عبدالله الثني رئيس الحكومة الليبية على ضرورة توفير أدوية الأمراض المزمنة بمخزون لا يقل عن الستة أشهر

وجاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الاربعاء مع رئيس رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة وشمل الاجتماع نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الشؤون الطبية بالجهاز ورئيس قسم التوزيع ورئيس قسم الإحصاء

واطلع الثني على وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لتخطي الأزمة مشددا على ضرورة التوزيع بشكل عادل وعلى كافة مناطق البلاد.