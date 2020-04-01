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الثني يشدد على مخزون ادوية الامراض المزمنة لستة اشهر قادمة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة إفريقيا الإخبارية/ عبدالله الزائدي |

01 April, 2020

شدد عبدالله الثني  رئيس الحكومة الليبية  على ضرورة  توفير أدوية الأمراض المزمنة بمخزون لا يقل عن الستة أشهر 

وجاء ذلك في اجتماع عقده اليوم  الاربعاء  مع رئيس رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة  وشمل الاجتماع نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الشؤون الطبية بالجهاز  ورئيس قسم التوزيع  ورئيس قسم الإحصاء 

 واطلع الثني على  وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لتخطي الأزمة مشددا على ضرورة التوزيع بشكل عادل وعلى كافة مناطق البلاد.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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