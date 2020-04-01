بعد حجب مكان وجودها من المركز الوطني.. لجنة مكافحة كورونا في مصراتة تؤكد تسجيل إصابتين جديدتين بالمدينة

مصراتة-العنوان أكدت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا في بلدية مصراتة، اليوم الأربعاء، وجود ثماني حالات مصابة بمرض كوفيد 19 داخل مدينة مصراتة. أتى ذلك بعدما حجب المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالعاصمة طرابلس مكان إقامة الحالتين الجديدتين المصابتين بفيروس كورونا المستجد في ليبيا فجر اليوم الأربعاء. وخلق حجب المركز الوطني لمكافحة الأمراض في …
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صحيفة العنوان الليبية
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