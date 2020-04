غدامس تُعد مدربين لتوعية المجتمع بكورونا

في إطار خطة الاستجابة لوزارة التعليم بحكومة الوفاق والتي تشرف عليها لجنة الطوارئ بالوزارة، أقيمت بمسرح ثانوية الأمل في مدينة غدامس ورشة تدريبية حول “فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه”.

‏ واستهدفت الورشة 34 متدربا من مديري المدارس والاختصاصيين الاجتماعيين والمرشدين النفسيين والمسعفين الصحين، تم تقسيمهم إلى مجموعات.

وتمحورت الورشة حول التوعية المجتمعية للوقاية من جائحة فيروس كورونا والتصرف السليم داخل الأسرة والمؤسسات التعليمية والجانب النفسي المتعلق بوصم المصابين.

الجدير بالذكر أن عدة بلديات أقامت ورش عمل حول الفيروس وطرق الوقاية وذلك لزيادة نشر التوعية بين المواطنين وخوفاً من تفشي تفشيه في المدن الليبية.

