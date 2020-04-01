رئيس الحكومة يتابع وفرة المخزون الدوائي والطبي لتخطي الأزمة

اجتمع رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم في مدينة بنغازي، مع رئيس جهاز الإمداد الطبي أحمد بورتيمة، وذلك للاطمئنان على وضع المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية بما يكفي لتخطي الأزمة.

الاجتماع الذي حضره نائب رئيس جهاز الإمداد الطبي ومدير إدارة الشؤون الطبية بالجهاز، ورئيس قسم التوزيع، ورئيس قسم الإحصاء، اطلع خلاله رئيس مجلس الوزراء على عمل جهاز الإمداد الطبي والمخزون الاستراتيجي، مشددا على ضرورة التوزيع بشكل عادل على كافة مناطق البلاد، وتوفير أدوية للأمراض المزمنة بمخزون يكفي لما لا يقل عن ستة أشهر.

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