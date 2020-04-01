الهيئة العامة للبيئة تبحث سبل الاسهام في مكافحة فيروس كورونا

عقد اليوم الأربعاء اجتماع بالهيئة العامة للبيئة برئاسـة الدكتور علي الككلي رئيس الهيئة بحضور المهندسة مفيدة التونسي نائب رئيس الهيئة .

كما حضر الاجتماع مدراء إدارات الإصحاح البيئي ، والطوارئ البيئية ، والإعلام والتوعية البيئية ومديرا مكتبي الدراسات والفروع بالهيئة والمختصيـن بإدارة بالإصحاح البيئي .

وتناول الاجتماع السبل والخطوات التي تمكن الهيئة من الإسهام في المجهودات التي تبذلها الجهات المعنية والمجتمع المدني في مكافحة فيروس كورونا .

واتفق الحاضرون على جمله من الإجراءات التي ستشرع الهيئة باتخاذها والقيام بها من خلال إداراتها المعنية وفروعها وفق المهام المناطة بها لحماية البيئة .