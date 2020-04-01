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صيانة وحدة لاستخلاص الكبريت بمجمع مليته الصناعي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز، اليوم الأربعاء، صيانة وحدة استخلاص الكبريت الأولى في مجمع مليته الصناعي والشروع في إعادتها للعمل بعد 5 أيام من إيقافها؛ بسبب وجود تسرب في منظومة البخار المستعمل في تسخين الغازات الحامضية.

وقالت الشركة إن الوحدة توقفت عن العمل في 27 مارس الماضي وتم تسليمها لفريق الصيانة، الذي أجرى عمليات قص ولحام لبعض الأنابيب التي يوجد بها تسرب، حسب بيان منشور على صفحة الشركة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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كما شملت أعمال الصيانة فحص وصلات اللحام، واستبدال المبادل الحراري بآخر جديد، حسب البيان الذي أشار إلى انتهاء هذه الأعمال اليوم وتسليم الوحدة لفريق التشغيل للشروع في إعادتها للعمل لإعادة معدلات الإنتاج لما كانت عليه.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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